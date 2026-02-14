Украина получит американское оружие на 15 миллиардов

Соединенные Штаты в 2026 году поставят Украине вооружений на $15 млрд в рамках программы закупок за счет союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО). Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.

По его словам, Вашингтон поставляет Киеву вооружения на сумму по миллиарду евро ($1,2 млрд) в месяц.

«Таким образом, в нынешнем году это составит около 15 миллиардов долларов, или 12 миллиардов евро, включая критически важные летальные и нелетальные средства, в том числе перехватчики для уничтожения российских ракет», — сказал Рютте.

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты прекратили финансирование Украины и вместо этого получают прибыль от поставок вооружений через каналы НАТО. Как позднее уточнил американский лидер, страны Европы покупают у Вашингтона оружие по полной стоимости для его передачи Украине.