аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

США о единственном звонке Китая Путину

10:50

Китай может прекратить войну России против Украины одним звонком. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит Bloomberg.

«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и положить конец этой войне уже завтра», — считает Уитакер.

По его мнению, Пекин также мог бы прекратить закупку российских нефти и газа.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Мюнхене встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. После встречи Сибига заявил, что Китай может сыграть немаловажную роль в продвижении справедливого мира для Украины. Ван И же сообщил, что Пекину «отрадно видеть», как «в последнее время активно продвигаются различные диалоги, связанные с урегулированием конфликта».

