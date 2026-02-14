США о единственном звонке Китая Путину

Китай может прекратить войну России против Украины одним звонком. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит Bloomberg.

«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и положить конец этой войне уже завтра», — считает Уитакер.

По его мнению, Пекин также мог бы прекратить закупку российских нефти и газа.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Мюнхене встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. После встречи Сибига заявил, что Китай может сыграть немаловажную роль в продвижении справедливого мира для Украины. Ван И же сообщил, что Пекину «отрадно видеть», как «в последнее время активно продвигаются различные диалоги, связанные с урегулированием конфликта».