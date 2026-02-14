Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны

Два раунда дипломатических переговоров относительно Украины и Ирана состоятся во вторник в Женеве. Об этом сообщил источник Reuters, знакомый с этим вопросом.

По словам собеседника агентства, американская делегация, в состав которой входят посланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, встретится с иранской стороной утром 17 февраля. Также представители Омана будут присутствовать и выступать посредниками в контактах между США и Ираном.

После чего Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины во второй половине дня, добавил источник.

«Президент Дональд Трамп оказывает давление на иранское правительство после жестокого подавления протестов и сосредоточил в регионе значительные силы ВМС США. Он также пытается склонить Украину и Россию к заключению соглашения о прекращении четырехлетней оккупации Украины Москвой», - напомнили в Reuters.