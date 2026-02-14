Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы

Пожар уже потушен, причину его возникновения установить пока не удалось. Пострадавших нет.

На Кубе вспыхнул пожар на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе «Ньико Лопес» в Гаване, пишут зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки на Кубу небольших объемов топлива на фоне введения пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на остров.

Госсекретарь США Марко Рубио, чьи родители родились на Кубе, стал в Белом доме одной из ключевых фигур, оказывающих давление на остров. Более того, его политическую карьеру во многом определило стремление освободить историческую родину от 67-летнего правления Коммунистической партии, отмечает The Economist.

Белый дом надеется, что нехватка топлива заставит кубинское правительство сесть за стол переговоров. Кубинские чиновники заявляют об открытости к диалогу, но не спешат менять свою однопартийную политическую систему, отмечает издание.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Республиканец также заявлял, что Куба «оказалась в большой беде» и что режим там скоро «падет».

Позже американский президент предрек, что кубинские власти обратятся к США и захотят заключить сделку, поскольку у Кубы нет ни денег, ни нефти. Поставки венесуэльской нефти на остров прекратились после блокады танкеров в декабре и захвата в начале января президента Венесуэлы Николаса Мадуро американской стороной.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил действия США, которые назвал попыткой шантажа и нарушением принципов свободной торговли. В конце января он объявил от имени Кубы международное чрезвычайное положение в ответ на действия Соединенных Штатов.

12 февраля российское посольство на Кубе сообщило, что Москва в ближайшее время планирует поставить на остров нефть и нефтепродукты в рамках гуманитарной помощи. Глава дипмиссии Виктор Коронелли говорил, что Россия неоднократно поставляла нефть на Кубу в последние годы и продолжит делать это.