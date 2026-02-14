USD 1.7000
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы

11:39 1526

На Кубе вспыхнул пожар на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе «Ньико Лопес» в Гаване, пишут зарубежные СМИ.

Пожар уже потушен, причину его возникновения установить пока не удалось. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки на Кубу небольших объемов топлива на фоне введения пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на остров.

Госсекретарь США Марко Рубио, чьи родители родились на Кубе, стал в Белом доме одной из ключевых фигур, оказывающих давление на остров. Более того, его политическую карьеру во многом определило стремление освободить историческую родину от 67-летнего правления Коммунистической партии, отмечает The Economist.

Белый дом надеется, что нехватка топлива заставит кубинское правительство сесть за стол переговоров. Кубинские чиновники заявляют об открытости к диалогу, но не спешат менять свою однопартийную политическую систему, отмечает издание.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Республиканец также заявлял, что Куба «оказалась в большой беде» и что режим там скоро «падет».

Позже американский президент предрек, что кубинские власти обратятся к США и захотят заключить сделку, поскольку у Кубы нет ни денег, ни нефти. Поставки венесуэльской нефти на остров прекратились после блокады танкеров в декабре и захвата в начале января президента Венесуэлы Николаса Мадуро американской стороной.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил действия США, которые назвал попыткой шантажа и нарушением принципов свободной торговли. В конце января он объявил от имени Кубы международное чрезвычайное положение в ответ на действия Соединенных Штатов.

12 февраля российское посольство на Кубе сообщило, что Москва в ближайшее время планирует поставить на остров нефть и нефтепродукты в рамках гуманитарной помощи. Глава дипмиссии Виктор Коронелли говорил, что Россия неоднократно поставляла нефть на Кубу в последние годы и продолжит делать это.

Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
13:39 82
США сомневаются в серьезности России
США сомневаются в серьезности России
13:25 143
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 1626
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура; все еще актуально
13 февраля 2026, 22:38 6559
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
12:38 986
Турция может освободить тысячи боевиков
Турция может освободить тысячи боевиков
12:14 915
США теряют интерес к Украине?
США теряют интерес к Украине?
11:56 1117
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы фото
11:39 1527
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
11:01 1775
США о единственном звонке Китая Путину
США о единственном звонке Китая Путину
10:50 2166
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
10:41 1809

