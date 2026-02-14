США теряют интерес к Украине?

Госсекретарь США Марко Рубио в последнюю минуту отменил встречу с европейскими лидерами по вопросу войны России против Украины, сообщила в пятницу, 13 февраля, британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее данным, Рубио должен был участвовать в переговорах представителей Германии, Франции, Польши, а также руководства Еврокомиссии в Мюнхене, где проходит международная конференция по безопасности.

Неназванный американский чиновник объяснил отказ Рубио «количеством встреч, которые у него были запланированы на это же время» в Мюнхене. Другой собеседник издания, европейский чиновник, назвал отмену встречи «безумной». Как пишет FT, решение Рубио, по мнению европейцев, свидетельствует об «ослаблении интереса Вашингтона» к усилиям ЕС по прекращению российско-украинской войны.

Один из европейских собеседников издания после встречи рассказал, что без участия главы Госдепартамента США переговоры европейцев были «лишены содержания». Одновременно сообщается, что Марко Рубио провел отдельную встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По словам Мерца, центральными темами обсуждения были Украина и состояние ее мирных переговоров с Россией. Кроме того, Рубио высоко оценил усилия Германии по укреплению НАТО, пишет Financial Times.

Выступление госсекретаря США на Мюнхенской конференции по безопасности запланировано на 14 февраля. Ожидается также, что в этот же день Марко Рубио встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя сам Рубио «не уверен на 100 процентов», что эта встреча состоится.