Турция может освободить тысячи боевиков

12:14 917

В Турции готовят переходный закон, который в случае принятия позволит освободить около 4200 человек, осужденных по делам, связанным с террористической «Рабочей партией Курдистана». Речь идет о пересмотре статуса заключенных, обвиненных в членстве в организации, пропаганде или содействии ее деятельности.

Проект подготовлен парламентским комитетом, который разрабатывает правовую основу для разоружения и роспуска РПК. Закон будет временным и вступит в силу только после официального подтверждения, что организация полностью прекратила деятельность и больше не представляет угрозы для Турции.

При этом в документ не включили положение о «праве на надежду» для лидера РПК Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение. Этот вопрос остается одним из самых спорных в рамках обсуждаемого процесса.

Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
13:39 87
США сомневаются в серьезности России
США сомневаются в серьезности России
13:25 148
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 1626
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура; все еще актуально
13 февраля 2026, 22:38 6560
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
12:38 989
Турция может освободить тысячи боевиков
Турция может освободить тысячи боевиков
12:14 918
США теряют интерес к Украине?
США теряют интерес к Украине?
11:56 1119
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы фото
11:39 1529
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
11:01 1776
США о единственном звонке Китая Путину
США о единственном звонке Китая Путину
10:50 2170
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
10:41 1809

