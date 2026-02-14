Турция может освободить тысячи боевиков

В Турции готовят переходный закон, который в случае принятия позволит освободить около 4200 человек, осужденных по делам, связанным с террористической «Рабочей партией Курдистана». Речь идет о пересмотре статуса заключенных, обвиненных в членстве в организации, пропаганде или содействии ее деятельности.

Проект подготовлен парламентским комитетом, который разрабатывает правовую основу для разоружения и роспуска РПК. Закон будет временным и вступит в силу только после официального подтверждения, что организация полностью прекратила деятельность и больше не представляет угрозы для Турции.

При этом в документ не включили положение о «праве на надежду» для лидера РПК Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение. Этот вопрос остается одним из самых спорных в рамках обсуждаемого процесса.