Эмин Амруллаев встретился с победителями

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в очередной раз встретился с победителями четвертого конкурса Yüksəliş Орханом Искандеровым и Инсафали Самедовым.

В ходе встречи обсуждались перспективы профессионального развития победителей, а также работа по укреплению кадрового потенциала в государственном управлении и образовании.

В своем выступлении министр подчеркнул, что молодые и перспективные специалисты играют важную роль в развитии страны. Министр отметил, что в современную эпоху формирование кадров с предпринимательским, новаторским мышлением и высоким чувством ответственности является стратегическим приоритетом.

Победители поделились своими мыслями об опыте, знаниях и навыках, полученных в рамках программы наставничества.

Встреча включала обмен мнениями и ответы на вопросы, представляющие интерес для участников.

Отметим, конкурс Yüksəliş был учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают от своих наставников годовой план личностного развития и денежный приз в размере 20 тысяч манатов на самосовершенствование.