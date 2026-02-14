USD 1.7000
Эмин Амруллаев встретился с победителями

Отдел информации
12:12 446

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в очередной раз встретился с победителями четвертого конкурса Yüksəliş Орханом Искандеровым и Инсафали Самедовым.

В ходе встречи обсуждались перспективы профессионального развития победителей, а также работа по укреплению кадрового потенциала в государственном управлении и образовании.

В своем выступлении министр подчеркнул, что молодые и перспективные специалисты играют важную роль в развитии страны. Министр отметил, что в современную эпоху формирование кадров с предпринимательским, новаторским мышлением и высоким чувством ответственности является стратегическим приоритетом.

Победители поделились своими мыслями об опыте, знаниях и навыках, полученных в рамках программы наставничества.

Встреча включала обмен мнениями и ответы на вопросы, представляющие интерес для участников.

Отметим, конкурс Yüksəliş был учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают от своих наставников годовой план личностного развития и денежный приз в размере 20 тысяч манатов на самосовершенствование.

Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
13:39 90
США сомневаются в серьезности России
США сомневаются в серьезности России
13:25 151
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 1626
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура; все еще актуально
13 февраля 2026, 22:38 6560
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
12:38 992
Турция может освободить тысячи боевиков
Турция может освободить тысячи боевиков
12:14 919
США теряют интерес к Украине?
США теряют интерес к Украине?
11:56 1121
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы фото
11:39 1530
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
11:01 1776
США о единственном звонке Китая Путину
США о единственном звонке Китая Путину
10:50 2170
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
10:41 1810

