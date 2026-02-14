Узбекистан выбрал азербайджанскую модель пищевой безопасности

В Узбекистане для создания единой системы управления в сфере пищевой безопасности изучили опыт нескольких стран. В частности, модель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также опыт Нидерландов и Азербайджана.

По итогам анализа азербайджанская модель признана для Узбекистана самым подходящим вариантом. Об этом заявила представитель Агентства по карантину и защите растений Узбекистана Дилдора Зуфарова.

По ее словам, в Азербайджане действует единая система регулирования продовольственной безопасности с передовым опытом: все лаборатории объединены в одном органе, создана единая база данных по импортно-экспортным операциям.

«У вас в Азербайджане один орган объединяет ветеринарный, фитосанитарный контроль и продовольственную безопасность. В Узбекистане же эти функции разбросаны по разным ведомствам. Из-за этого бизнесмены мучаются с регистрацией и разрешениями, процессы часто дублируются. А в Азербайджане единый контроль по трем ключевым направлениям создает удобные условия и для бизнеса, и для экспорта», — сказала Зуфарова.

Отметим, что делегация Азербайджанского агентства пищевой безопасности (AQTA) находится с рабочим визитом в Узбекистане — именно для продвижения своей модели.