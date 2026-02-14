USD 1.7000
Новость дня
аМораль Мехтиева

Узбекистан выбрал азербайджанскую модель пищевой безопасности

12:21 532

В Узбекистане для создания единой системы управления в сфере пищевой безопасности изучили опыт нескольких стран. В частности, модель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также опыт Нидерландов и Азербайджана.

По итогам анализа азербайджанская модель признана для Узбекистана самым подходящим вариантом. Об этом заявила представитель Агентства по карантину и защите растений Узбекистана Дилдора Зуфарова.

По ее словам, в Азербайджане действует единая система регулирования продовольственной безопасности с передовым опытом: все лаборатории объединены в одном органе, создана единая база данных по импортно-экспортным операциям.

«У вас в Азербайджане один орган объединяет ветеринарный, фитосанитарный контроль и продовольственную безопасность. В Узбекистане же эти функции разбросаны по разным ведомствам. Из-за этого бизнесмены мучаются с регистрацией и разрешениями, процессы часто дублируются. А в Азербайджане единый контроль по трем ключевым направлениям создает удобные условия и для бизнеса, и для экспорта», — сказала Зуфарова.

Отметим, что делегация Азербайджанского агентства пищевой безопасности (AQTA) находится с рабочим визитом в Узбекистане — именно для продвижения своей модели.

Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
13:39 93
США сомневаются в серьезности России
США сомневаются в серьезности России
13:25 153
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 1626
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура; все еще актуально
13 февраля 2026, 22:38 6560
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
12:38 995
Турция может освободить тысячи боевиков
Турция может освободить тысячи боевиков
12:14 921
США теряют интерес к Украине?
США теряют интерес к Украине?
11:56 1122
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы фото
11:39 1531
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
11:01 1776
США о единственном звонке Китая Путину
США о единственном звонке Китая Путину
10:50 2170
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
10:41 1810

