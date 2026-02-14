USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
аМораль Мехтиева
США в Мюнхене заявили о конце глобализации

США берут курс на «обновление и восстановление» и готовы действовать самостоятельно, однако предпочли бы это делать вместе с Европой, заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Обращаясь к европейской аудитории, госсекретарь подчеркнул, что Америка и Европа «принадлежат друг другу».

Он напомнил, что, хотя США были основаны 250 лет назад, их исторические корни берут начало на европейском континенте. По его словам, переселенцы, создавшие американское государство, привезли с собой традиции, культурное наследие и христианскую веру, сформировав «неразрывную связь» между Старым и Новым Светом.

Рубио также подчеркнул, что Вашингтон искренне заинтересован в будущем Европы. По его словам, даже разногласия между союзниками продиктованы заботой о континенте. «Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы считаем, что Европа должна выстоять», — сказал он, напомнив, что две мировые войны прошлого века остаются постоянным напоминанием о тесной взаимосвязанности судеб США и европейских стран.

По словам госсекретаря США, идея мира без границ и замены национальных интересов глобальным порядком оказалась «глупой».

«Эйфория от победы в холодной войне привела нас к опасному заблуждению. К мысли о том, что мы вступили в «конец истории», что каждая страна теперь станет либеральной демократией, что мы будем жить в мире без границ, где каждый станет гражданином мира. Это была глупая идея, игнорировавшая как человеческую природу, так и уроки пяти тысяч лет задокументированной истории человечества», — заявил Рубио.

«В стремлении к миру без границ мы распахнули двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает сплоченности наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему наших народов», — добавил он.

Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
США сомневаются в серьезности России
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
Турция может освободить тысячи боевиков
США теряют интерес к Украине?
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
США о единственном звонке Китая Путину
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
