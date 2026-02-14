USD 1.7000
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Турал Ганбиев получил 14 лет

12:52 648

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу Турала Ганбиева, 1986 года рождения, обвиняемого в покушении на убийство своей бывшей супруги.

Суд приговорил Ганбиева к 14 годам лишения свободы.

Инцидент произошел 6 октября 2025 года в Ширване. В ходе ссоры, возникшей на почве семейно-бытового конфликта, Ганбиев нанес своей бывшей жене Ламие Ганбиевой 11 ножевых ранений, после чего попытался покончить с собой, выпив уксусную кислоту.

Ему было предъявлено обвинение по статьям 29, 120.2.4 Уголовного кодекса (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом).

Ламия Ганбиева является сотрудницей отдела по связям с общественностью Ширванской городской центральной больницы.

