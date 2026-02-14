Развязка все ближе. Конец аятоллам?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсудили «иранский вопрос» в ходе трехчасовой встречи в Белом доме, прошедшей без присутствия прессы. Спустя несколько часов американский лидер заявил, что распорядился подготовить еще один авианосец для передислокации на Ближний Восток. «К Ирану величественно движется еще одна прекрасная армада. Надеюсь, они достигнут соглашения. Им следовало сделать это сразу», - сказал Трамп в интервью изданию Axios. О происходящем в регионе Персидского залива корреспондент haqqin.az поговорил с капитаном запаса Армии обороны Израиля, автором телеграм-канала «Бухта Левиафана», военным экспертом Леви Табачниковым.

- Как вы считаете, удалось ли Нетаньяху убедить президента США принять жесткие принципы по Ирану, о которых он говорил перед вылетом в Вашингтон? - На встрече в Белом доме главным образом обсуждали переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе и вопросы региональной безопасности. Судя по публичным сигналам, окончательных договоренностей достигнуто не было. По крайней мере, нам о них ничего не известно. Трамп прямо заявил, что по иранскому вопросу пока нет определенности. Он выступает за продолжение переговоров и называет дипломатическое соглашение «предпочтительным вариантом». Одновременно президент не исключает применения силы. Соединенные Штаты усиливают свое военное присутствие: в регион, где уже действует USS Abraham Lincoln, направлена авианосная группа USS George Herbert W. Bush. Здесь также размещены стратегические бомбардировщики, расширена логистика на базах в Туркменистане, Иордании, Катаре и других странах. Очевидно, что Нетаньяху настаивал на силовом сценарии и подчеркивал угрозу, исходящую от режима аятолл. Для Израиля важно, чтобы переговоры касались не только ядерной программы, но и баллистических ракет, а также прекращения поддержки прокси-структур Ирана - хуситов, «Хезболлы», ХАМАС, шиитских формирований в Ираке. В Вашингтоне пообещали «тесную координацию» с Израилем, но что это означает на практике, пока не ясно. Решение в конечном счете принимает Трамп, а его окружение разделено: одни выступают за военный удар, другие - за дипломатию. При этом военное давление сохраняется. Четких сроков переговоров нет. Лично я убежден, что режим аятолл понимает только язык силы. Смена власти в Тегеране остается единственным стратегически надежным вариантом.

- Не получится ли с Ираном так же, как с Россией, когда переговоры бесконечно затягиваются, а агрессия продолжается? - Время действительно работает на Тегеран. Его задача - тянуть процесс как можно дольше, желательно до конца президентской каденции Дональда Трампа. Это время используется, чтобы укрепить оборону, закупить системы противовоздушной обороны, спрятать обогащенный уран на подземных объектах и нарастить запас баллистических ракет. Спутниковые снимки это подтверждают. В свою очередь Израиль стремится не допустить такого сценария, а потому готов к военному варианту даже больше, чем США. Опыт показывает: любые договоренности с аятоллами остаются на бумаге. На деле программа продолжается. Такова суть идеологии нынешней исламской республики, строящей свою легитимность на конфронтации с Западом и Израилем. - Но тогда зачем Трамп добивается нового ядерного соглашения, если сам же вышел из него в 2018 году? - Для США ключевая тема - именно ядерная программа. Нетаньяху же добивается расширения повестки: включения ракет и прокси-структур. Это минимум. Максимум - отсутствие сделки и начало операции по демонтажу режима. Американские ВВС уже наносили удары по объектам в Исфахане и Фордо. Но остаются сотни килограммов обогащенного урана. Разговоры Тегерана об ограничениях до 18-20 процентов - это, на мой взгляд, тактический маневр. Иран никогда полноценно не соблюдал условия соглашения 2015 года. Данные Международного агентства по атомной энергии и западных разведок это подтверждали, что и стало причиной выхода США из сделки. Трамп одновременно учитывает экономические риски: возможный рост цен на нефть, нервозность рынков, давление со стороны стран Персидского залива. Отсюда и его балансирование между стабильностью и необходимостью окончательно устранить источник угрозы. Израиль понимает, что в случае удара США основная часть ответа Ирана придется по территории еврейского государства. Но израильское общество готово платить эту цену. Вопрос в том, готовы ли Соединенные Штаты.