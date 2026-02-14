USD 1.7000
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

США сомневаются в серьезности России

13:25

Вашингтон не знает, серьезны ли заявления России о намерении завершить войну с Украиной, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Здесь нет попыток выиграть время. Мы добились прогресса в том, что впервые за многие годы военные чиновники с обеих сторон встретились на прошлой неделе. Мы продолжим делать все возможное, чтобы играть эту роль посредника.

Мы не знаем, серьезно ли русские намерены закончить войну. Но мы будем продолжать проверять это», — заявил госсекретарь, добавив, что России и Украине «удалось сузить перечень спорных вопросов».

Также Рубио подтвердил, что новый раунд переговоров по российско-украинскому урегулированию запланирован на вторник. Кроме того, госсекретарь США отметил, что состав участников следующей встречи может отличаться от предыдущего. «Штаты делают все возможное, чтобы сыграть свою роль в завершении конфликта», - добавил он.

Госсекретарь США назвал «геополитической ошибкой» отказ от диалога с Китаем: «Наши национальные интересы часто не будут совпадать; их интересы не будут совпадать с нашими. Мы ожидаем, что Китай будет действовать в своих национальных интересах, так же как мы ожидаем этого от любого государства. Цель дипломатии — управлять ситуациями, когда наши национальные интересы вступают в конфликт, всегда стремясь делать это мирным путем».

Рубио также затронул вопрос массовой миграции, которая, по его словам, «трансформирует и дестабилизирует общества по всему Западу».

«Возврат контроля над границами — это не ксенофобия и не ненависть, а фундаментальный акт национального суверенитета. Неспособность решить этот вопрос — это не просто отказ от базовых обязанностей перед народом, но и экзистенциальная угроза для структуры общества и выживания западной цивилизации.

Нет необходимости полностью отказываться от системы международного сотрудничества, созданной Западом, но существующие институты (такие как ООН) нуждаются в срочном реформировании и перестройке.

ООН не оправдала себя в решении самых острых текущих проблем: она не смогла урегулировать войну в Газе или в Украине. В обоих случаях реальные действия потребовали лидерства США.

Нельзя позволять странам, угрожающим глобальной стабильности, прятаться за абстрактными нормами международного права, которые они сами же и нарушают.

США призывают Европу присоединиться к новому курсу, который выбрали Дональд Трамп и американская администрация», - добавил Рубио.

«Вчера уже в прошлом. Будущее неизбежно, и наше общее предназначение ждет нас», - завершил свою речь госсекретарь.

