USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Китай в Мюнхене угрожает Японии поражением

13:39 1834

Без ООН мир вернется к «закону джунглей, где сильные пожирают слабых», заявил глава МИД КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Дверь для диалога в Украине открыта. Все стороны должны стремиться к всеобъемлющему и долговременному мирному соглашению и устранить коренные причины конфликта. Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной в конфликт. У нас нет решающего голоса. Мы продвигаем переговоры ради мира.

Европа не должна оставаться наблюдателем. Здесь, в Мюнхене, в прошлом году, когда началось взаимодействие с Россией, казалось, что Европа остается в стороне. Тогда я сказал, что с момента начала конфликта у Европы есть полное право участвовать в переговорах. Европа должна быть за столом. Сейчас мы видим, что Европа нашла смелость вести диалог с Россией. Это хорошо, и мы поддерживаем это.

Мы считаем, что история движется вперед, несмотря на препятствия.

Китай и ЕС — партнеры, а не системные соперники или стратегические конкуренты. Сегодня объем торговли за один день превышает весь торговый оборот первого года после установления дипломатических отношений. Почему же Китай внезапно должен считаться соперником ЕС? Я считаю, что это очень негативный образ мыслей, и он ни к чему не ведет.

Мы не хотим усиления так называемого нарратива «системного соперника», потому что это было бы токсично для будущего развития отношений Китай–ЕС.

Премьер-министр Японии (Санаэ Такаити) публично заявила, что возможный кризис на Тайване может создать угрозу выживанию и привести к применению коллективной самообороны. Это впервые за 80 лет, когда японский премьер делает такие заявления.

Это прямо нарушает территориальный суверенитет Китая и бросает вызов факту возвращения Тайваня в состав Китая. Это полностью нарушает обязательства Японии перед Китаем. Может ли Китай принять такую провокацию? Нет! Ни один китаец не может этого принять.

После Второй мировой войны Германия провела тщательный расчет с преступлениями нацистов и приняла законы, запрещающие пропаганду нацистской идеологии. Но Япония до сих пор отдает дань уважения военным преступникам класса А, которые почитаются как так называемые «героические духи».

Это свидетельствует о том, что у Японии все еще остаются амбиции относительно Тайваня, а призрак милитаризма продолжает преследовать страну. Уроки истории не так уж далеки от нас. Если вы снова пойдете по старой дороге, это будет тупик. Если попробуете играть снова, проигрыш будет быстрым и разрушительным», - пригрозил министр.

Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?
Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?
17:11 371
Григорян пришел к азербайджанцам в Армении
Григорян пришел к азербайджанцам в Армении
16:57 925
Европейцы расскажут, чем отравили Навального
Европейцы расскажут, чем отравили Навального
16:47 700
Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года
Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года видео
16:30 942
НАТО о «безумном» поведении Путина
НАТО о «безумном» поведении Путина
16:18 1135
Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…
Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…
16:03 1686
Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»
Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»
15:35 1229
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 3725
Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?
Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?
02:06 11944
Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану
Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану видео
14:39 1461
Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»
Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»
14:28 2629

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?
Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?
17:11 371
Григорян пришел к азербайджанцам в Армении
Григорян пришел к азербайджанцам в Армении
16:57 925
Европейцы расскажут, чем отравили Навального
Европейцы расскажут, чем отравили Навального
16:47 700
Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года
Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года видео
16:30 942
НАТО о «безумном» поведении Путина
НАТО о «безумном» поведении Путина
16:18 1135
Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…
Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…
16:03 1686
Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»
Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»
15:35 1229
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 3725
Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?
Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?
02:06 11944
Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану
Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану видео
14:39 1461
Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»
Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»
14:28 2629
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться