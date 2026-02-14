Без ООН мир вернется к «закону джунглей, где сильные пожирают слабых», заявил глава МИД КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Дверь для диалога в Украине открыта. Все стороны должны стремиться к всеобъемлющему и долговременному мирному соглашению и устранить коренные причины конфликта. Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной в конфликт. У нас нет решающего голоса. Мы продвигаем переговоры ради мира.

Европа не должна оставаться наблюдателем. Здесь, в Мюнхене, в прошлом году, когда началось взаимодействие с Россией, казалось, что Европа остается в стороне. Тогда я сказал, что с момента начала конфликта у Европы есть полное право участвовать в переговорах. Европа должна быть за столом. Сейчас мы видим, что Европа нашла смелость вести диалог с Россией. Это хорошо, и мы поддерживаем это.

Мы считаем, что история движется вперед, несмотря на препятствия.

Китай и ЕС — партнеры, а не системные соперники или стратегические конкуренты. Сегодня объем торговли за один день превышает весь торговый оборот первого года после установления дипломатических отношений. Почему же Китай внезапно должен считаться соперником ЕС? Я считаю, что это очень негативный образ мыслей, и он ни к чему не ведет.

Мы не хотим усиления так называемого нарратива «системного соперника», потому что это было бы токсично для будущего развития отношений Китай–ЕС.

Премьер-министр Японии (Санаэ Такаити) публично заявила, что возможный кризис на Тайване может создать угрозу выживанию и привести к применению коллективной самообороны. Это впервые за 80 лет, когда японский премьер делает такие заявления.

Это прямо нарушает территориальный суверенитет Китая и бросает вызов факту возвращения Тайваня в состав Китая. Это полностью нарушает обязательства Японии перед Китаем. Может ли Китай принять такую провокацию? Нет! Ни один китаец не может этого принять.

После Второй мировой войны Германия провела тщательный расчет с преступлениями нацистов и приняла законы, запрещающие пропаганду нацистской идеологии. Но Япония до сих пор отдает дань уважения военным преступникам класса А, которые почитаются как так называемые «героические духи».

Это свидетельствует о том, что у Японии все еще остаются амбиции относительно Тайваня, а призрак милитаризма продолжает преследовать страну. Уроки истории не так уж далеки от нас. Если вы снова пойдете по старой дороге, это будет тупик. Если попробуете играть снова, проигрыш будет быстрым и разрушительным», - пригрозил министр.