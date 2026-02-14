USD 1.7000
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Что президенту Болгарии понравилось в Азербайджане?

14:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 февраля в Мюнхене провел встречу с президентом Болгарии Илияной Йотовой.

Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, Йотова подчеркнула, что участвовала в Форуме межкультурного диалога, прошедшем в Азербайджане, и что она хорошо ознакомлена с культурой страны. Политик отметила, что праздник Новруз и мугам произвели на нее глубокое впечатление.

Президент Болгарии также поблагодарила за поддержку, оказанную Фондом Гейдара Алиева в Болгарии при восстановлении архитектурного музея-заповедника «Трапезица».

Она выразила благодарность Ильхаму Алиеву за преподавание болгарского языка в высших учебных заведениях Азербайджана и внимание к болгарской культуре.

Стороны, как сообщается, с удовлетворением отметили подписание несколько дней назад соглашения о сотрудничестве между правительством Азербайджана, правительством Болгарии и муниципалитетом Велико-Тырново по созданию и реконструкции парка «Шуша» в городе Велико-Тырново.

Обсуждались вопросы сотрудничества между странами в сфере энергетики, экспорта электроэнергии, сельского хозяйства, туризма и других областях, а также в рамках международных организаций.

Высоко была оценена поддержка Болгарией развития отношений Азербайджана с Европейским союзом.

Было отмечено, что в мае этого года Азербайджан примет Всемирный форум по градостроительству, и Болгария будет представлена на этом мероприятии на высоком уровне.

