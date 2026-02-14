Что президенту Болгарии понравилось в Азербайджане?

Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, Йотова подчеркнула, что участвовала в Форуме межкультурного диалога, прошедшем в Азербайджане, и что она хорошо ознакомлена с культурой страны. Политик отметила, что праздник Новруз и мугам произвели на нее глубокое впечатление.

Президент Болгарии также поблагодарила за поддержку, оказанную Фондом Гейдара Алиева в Болгарии при восстановлении архитектурного музея-заповедника «Трапезица».

Она выразила благодарность Ильхаму Алиеву за преподавание болгарского языка в высших учебных заведениях Азербайджана и внимание к болгарской культуре.