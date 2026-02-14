Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»

Европа должна уметь сдерживать агрессию и при необходимости быть готова сражаться, сделать все возможное, чтобы защитить своих людей, свои ценности и свой образ жизни, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Это правда, что Россия совершила огромную стратегическую ошибку в Украине и что потери России намного превышают миллион человек. Но даже по мере продолжения войны Россия перевооружается и восстанавливает свои вооруженные силы и промышленную базу.

Даже в случае мирного соглашения по Украине, к которому мы все прилагаем большие усилия, перевооружение России, вероятно, только ускорится. Более широкая опасность для Европы не исчезнет - она возрастет. Поэтому мы должны ответить на эту угрозу в полной мере.

Мы больше не та Британия, что в годы Brexit. Нет британской безопасности без Европы и нет европейской безопасности без Британии. Это урок истории, который остается сегодняшней реальностью.

США остаются незаменимым союзником. Их вклад в европейскую безопасность за последние 80 лет не имеет себе равных — как и наша благодарность. В то же время мы признаем, что ситуация меняется. Стратегия национальной безопасности США ясно дает понять, что Европа должна взять на себя основную ответственность за свою собственную оборону. Это новая норма.

Вместо того чтобы делать вид, что мы можем просто заменить все возможности США, мы должны сосредоточиться на диверсификации и уменьшении определенных зависимостей. Мы должны осуществить инвестиции поколений — переходя от чрезмерной зависимости к взаимозависимости.

Я говорю всем членам НАТО: наша приверженность статье 5-й сейчас так же глубока, как и всегда. И не сомневайтесь — если потребуется, Великобритания придет к вам на помощь сегодня.

Европа — это спящий гигант. Наша экономика затмевает экономику России более чем в десять раз. У нас есть огромные оборонные возможности. Но слишком часто это дает меньше, чем сумма составляющих.

В Европе более 20 типов фрегатов и около 10 типов истребителей. У нас более 10 типов основных боевых танков. А у США между тем — один. Это крайне неэффективно.

Сегодня я могу объявить, что в этом году Великобритания развернет свою авианосную ударную группу в Северной Атлантике и на Крайнем Севере во главе с авианосцем HMS Prince of Wales. Она будет действовать вместе с США, Канадой и другими союзниками по НАТО, демонстрируя нашу приверженность евроатлантической безопасности.

Мы расширяем наше ядерное сотрудничество с Францией. На протяжении десятилетий Соединенное Королевство было единственной ядерной державой в Европе, которая обязалась использовать свои силы сдерживания для защиты всех членов НАТО. Но теперь любой противник должен знать, что в кризисной ситуации он может столкнуться с нашей объединенной мощью», - завершил Стармер свое выступление.