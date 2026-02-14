Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану

С каждым днем в Иране умирает все больше людей, заявил сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви на международной конференции по безопасности в Мюнхене.

Он призвал к быстрому вмешательству, чтобы спасти больше жизней.

Вчера Пехлеви заявлял, что сохранение статус-кво в Иране несет риск дальнейшей миграции в Европу и лишает европейские страны возможностей в сфере энергетики и экономики.

«Сейчас существует возможность еще большей миграции в Европу в случае продолжения нынешнего положения дел», — сказал он, аргументируя это тем, что демократический Иран мог бы стать надежным поставщиком энергии и стратегическим партнером.

«Свободный Иран, который смог бы обеспечивать энергетические потребности Европы, безусловно, стал бы альтернативой единственному источнику, который у вас есть сейчас», — добавил он, имея в виду зависимость Европы от России.

Пехлеви отметил, что политические изменения в Иране приведут к «выигрышной для всех» ситуации, открывая двери для торговли и инвестиций, а также укрепляя стабильность в регионе.

Он также подчеркнул, что его цель не в том, чтобы занимать должность: «Я не баллотируюсь на какую-либо должность. Я не ищу работу. Я не стремлюсь к власти или титулу».