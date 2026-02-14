Ахмед бин Сулайем лишился должности из-за переписки с Эпштейном

Ахмед бин Сулайем, г енеральный директор и глава совета директоров одного из крупнейших международных портово-логистических операторов DP World, снят с должности руководителя компании, говорится в заявлении на сайте группы от 13 февраля. Отставка одного из самых влиятельных бизнесменов Ближнего Востока с поста руководителя DP World, которая контролирует около 10% мирового контейнерного оборота, произошла вслед за доказательством его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Как сообщала The Guardian, в опубликованных Минюстом США материалах была обнаружена переписка Эпштейна с бин Сулайемом. В частности, миллиардер из ОАЭ был отправителем «видео с пытками», о котором упоминал Эпштейн в электронном письме от 24 апреля 2009 года: «Где ты? Все в порядке? Мне понравилось видео с пытками», — писал финансист. Конгрессмен-республиканец Томас Масси, который изучил неотредактированные файлы Эпштейна, отмечал, что Минюст США косвенно подтвердил личность отправителя.

Как говорится в сообщении DP World, отставка бин Сулайема вступает в силу «немедленно». Председателем совета директоров компании стал Эссе Казима, генеральным директором — Юврадж Нараян.

DP World оперирует 78 морскими терминалами и самым большим индустриальным парком мира Jebel Ali Free Zone, обеспечивая свыше 36% ВВП Дубая и около 12% ВВП ОАЭ. В конце 2023 года группа договорилась с «Росатомом» о создании глобального логистического оператора. Документ подписали бин Сулайем и гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Эпштейн в 2008 году признал вину по делу об организации проституции, а в 2019 году был взят под стражу по обвинению в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Согласно судебным материалам, насилию в его резиденциях подверглись не менее 40 девочек. В августе 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюрьме.