Кошмар на улице Зейтун: забытый квартал проваливается в коллектор

Улица Зейтун в Хатаинском районе Баку медленно уходит под землю, причем в буквальном смысле. Десятки семей здесь живут в состоянии постоянной тревоги: дворы, кухни и коридоры могут провалиться в любой момент.

Причина - старый канализационный коллектор, над которым когда-то выросли жилые дома. За последние месяцы грунт начал проседать: во дворах образовались глубокие воронки, асфальт растрескался, плитка расходится по швам. После каждого дождя трещины расползаются, а провалы становятся глубже. Несколько строений уже признаны аварийными, их в спешке покинули жильцы, забрав лишь самое необходимое. Парадокс в том, что до здания районной исполнительной власти отсюда всего 20-25 минут езды. Но сам квартал будто вычеркнут с карты города. Хаотично возведенные дома зажаты между забором и торговыми центрами, над крышами проходят линии высокого напряжения, рядом тянутся газовые трубы. Все это больше напоминает временное поселение, чем городской район, хотя люди живут здесь годами. «Представьте себе: сидишь на кухне, пьешь чай. Вдруг грохот - и пол проваливается, - рассказывает местный житель. - Не успеваешь понять, что происходит, как оказываешься в потоке канализационных стоков».

Он показывает рукой на дыру у порога: земля осыпалась, наружу вышли трубы, керамическая плитка раскололась, как стекло. Опасные участки огорожены красной лентой, но это лишь условность. В темноте ее легко не заметить: один неверный шаг - и человек может сорваться прямо в коллектор. Перед некоторыми домами перекрыты целые отрезки дороги. В воздухе стоит тяжелый запах газа, смешанный с канализационными испарениями. Один из рабочих признает, что при таких условиях возможны отравления. Коммунальные службы периодически засыпают ямы и заново укладывают асфальт. Однако через несколько недель грунт снова «плывет». Система изношена, и аварийное латание отдельных участков не решает проблему в целом. Недавно по соседству обрушилась каменная ограда: тяжелый автомобиль службы водоснабжения, прибывший по вызову, из-за неисправных тормозов врезался в забор. Даже техника здесь становится заложником инфраструктурного хаоса.

Местный житель Гюндуз Исмаилов говорит, что точного числа домов, стоящих над коллектором, не знает никто. Многие владельцы узнают об этом лишь тогда, когда земля под ногами начинает проваливаться. В прошлом году один из домов признали аварийным, но решение о сносе не принято до сих пор. Хозяин был вынужден съехать, оставив имущество. По словам местных жителей, при покупке участков и оформлении собственности о подземных коммуникациях их никто не предупреждал. Более того, один из домов стал предметом судебного разбирательства: несмотря на законное право собственности, владельца обязали освободить жилье. Иначе говоря, последствия износа коллектора и просчетов городских служб фактически перекладывают на самих людей. «В дождливые дни мы боимся заходить домой. Когда мимо проходят грузовики, трещины становятся глубже. Нас легко обвинять в самострое, но разрешения выдавали не мы», - говорит Исмаилов. Большинство местных жителей видит лишь два выхода - переселение или компенсацию. Жить над разрушающимся коллектором означает ежедневно рисковать здоровьем и жизнью.

На этом угрозы не заканчиваются. На улице много аварийных ограждений; на прошлой неделе одно из них сорвало ветром - в результате погиб человек. Высоковольтные линии электропередачи проходят почти над крышами. Район постепенно превращается в зону повышенной техногенной опасности. Тревожит то, что подобные случаи в столице учащаются. В разных районах Баку фиксируются просадки грунта и аварийное состояние домов, возведенных над изношенными коммуникациями. Несколько месяцев назад схожая ситуация возникла в поселке Баладжары. В Исполнительной власти Хатаинского района признают, что ответа на вопрос о судьбе этих домов у них нет, хотя любое строительство формально требует согласования.