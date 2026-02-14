USD 1.7000
Кошмар на улице Зейтун: забытый квартал проваливается в коллектор

наш спецреп
Ульвия Худиева, собкор Фото: Али Султанлы
15:19 1770

Улица Зейтун в Хатаинском районе Баку медленно уходит под землю, причем в буквальном смысле. Десятки семей здесь живут в состоянии постоянной тревоги: дворы, кухни и коридоры могут провалиться в любой момент.

Жители улицы Зейтун ежесекундно ожидают трагедии

Причина - старый канализационный коллектор, над которым когда-то выросли жилые дома. За последние месяцы грунт начал проседать: во дворах образовались глубокие воронки, асфальт растрескался, плитка расходится по швам. После каждого дождя трещины расползаются, а провалы становятся глубже. Несколько строений уже признаны аварийными, их в спешке покинули жильцы, забрав лишь самое необходимое.

Парадокс в том, что до здания районной исполнительной власти отсюда всего 20-25 минут езды. Но сам квартал будто вычеркнут с карты города. Хаотично возведенные дома зажаты между забором и торговыми центрами, над крышами проходят линии высокого напряжения, рядом тянутся газовые трубы. Все это больше напоминает временное поселение, чем городской район, хотя люди живут здесь годами.

«Представьте себе: сидишь на кухне, пьешь чай. Вдруг грохот - и пол проваливается, - рассказывает местный житель. - Не успеваешь понять, что происходит, как оказываешься в потоке канализационных стоков».

«Представьте себе: сидишь на кухне, пьешь чай. Вдруг грохот - и пол проваливается», - рассказывает местный житель.

Он показывает рукой на дыру у порога: земля осыпалась, наружу вышли трубы, керамическая плитка раскололась, как стекло.

Опасные участки огорожены красной лентой, но это лишь условность. В темноте ее легко не заметить: один неверный шаг - и человек может сорваться прямо в коллектор. Перед некоторыми домами перекрыты целые отрезки дороги. В воздухе стоит тяжелый запах газа, смешанный с канализационными испарениями. Один из рабочих признает, что при таких условиях возможны отравления.

Коммунальные службы периодически засыпают ямы и заново укладывают асфальт. Однако через несколько недель грунт снова «плывет». Система изношена, и аварийное латание отдельных участков не решает проблему в целом.

Недавно по соседству обрушилась каменная ограда: тяжелый автомобиль службы водоснабжения, прибывший по вызову, из-за неисправных тормозов врезался в забор. Даже техника здесь становится заложником инфраструктурного хаоса.

Опасные участки огорожены красной лентой, но это лишь условность. В темноте ее легко не заметить: один неверный шаг - и человек может сорваться прямо в коллектор

Местный житель Гюндуз Исмаилов говорит, что точного числа домов, стоящих над коллектором, не знает никто. Многие владельцы узнают об этом лишь тогда, когда земля под ногами начинает проваливаться. В прошлом году один из домов признали аварийным, но решение о сносе не принято до сих пор. Хозяин был вынужден съехать, оставив имущество.

По словам местных жителей, при покупке участков и оформлении собственности о подземных коммуникациях их никто не предупреждал. Более того, один из домов стал предметом судебного разбирательства: несмотря на законное право собственности, владельца обязали освободить жилье. Иначе говоря, последствия износа коллектора и просчетов городских служб фактически перекладывают на самих людей.

«В дождливые дни мы боимся заходить домой. Когда мимо проходят грузовики, трещины становятся глубже. Нас легко обвинять в самострое, но разрешения выдавали не мы», - говорит Исмаилов.

Большинство местных жителей видит лишь два выхода - переселение или компенсацию. Жить над разрушающимся коллектором означает ежедневно рисковать здоровьем и жизнью.

Большинство местных жителей видит лишь два выхода - переселение или компенсацию. Жить над разрушающимся коллектором означает ежедневно рисковать здоровьем и жизнью

На этом угрозы не заканчиваются. На улице много аварийных ограждений; на прошлой неделе одно из них сорвало ветром - в результате погиб человек. Высоковольтные линии электропередачи проходят почти над крышами. Район постепенно превращается в зону повышенной техногенной опасности.

Тревожит то, что подобные случаи в столице учащаются. В разных районах Баку фиксируются просадки грунта и аварийное состояние домов, возведенных над изношенными коммуникациями. Несколько месяцев назад схожая ситуация возникла в поселке Баладжары.

В Исполнительной власти Хатаинского района признают, что ответа на вопрос о судьбе этих домов у них нет, хотя любое строительство формально требует согласования.

В Исполнительной власти Хатаинского района лишь пожимают плечами

В Объединенной службе водоснабжения крупных городов журналистам haqqin.az сообщили, что железобетонный коллектор «Гюнешли» принимает хозяйственно-бытовые стоки значительной части Сураханского и Хатаинского районов. Длительная эксплуатация, естественный износ, дополнительная нагрузка от самовольной застройки и отсутствие доступа для обслуживания резко увеличили аварийные риски. Повреждений становится больше, устранять их все труднее.

Жителям разосланы предупреждения, обращения направлены в исполнительную власть и МЧС. В двух местах коллектор уже частично обрушился, но полноценный ремонт невозможен: сверху стоят жилые дома, а освободить территорию пока не удается.

Улица Зейтун живет в режиме ожидания, но не помощи, а очередного провала. Здесь каждый дождь звучит как сигнал тревоги, а любой день может закончиться тем, что земля просто уйдет из-под ног.

