Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»

В Украине не осталось ни одной электростанции, не пострадавшей от российских атак, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на международной конференции по безопасности в Мюнхене.

«Когда иранский режим впервые передал России дроны «Шахед», это было простое оружие, которое можно было легко нейтрализовать. Теперь же они другие. У них есть реактивные двигатели, они могут летать на разных высотах, управляться оператором в реальном времени и использовать Starlink для достижения целей. Они даже могут нести и запускать другие FPV-дроны», — заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что, хотя Украина не имеет общих границ с Ираном и никогда не имела конфликтов с Тегераном, поставки иранских дронов «Шахед» в Россию наносят серьезный ущерб его стране.

«Эти дроны убивают — особенно наших людей, украинцев — и разрушают нашу инфраструктуру», — подчеркнул украинский лидер. Он добавил, что иранский режим «способен нанести больше вреда, чем многие другие режимы за целый век», и при этом продолжает существовать, надеясь пережить любой кризис, включая нынешний.

«Сегодня народ Ирана ожидает от мира того, что мы в Украине нуждались 24 февраля, когда началось вторжение России: единства, решимости и, конечно, скорости... Когда у них (у властей Ирана) есть время, они только убивают больше. Их нужно остановить немедленно», — отметил Зеленский.