USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»

15:35 1235

В Украине не осталось ни одной электростанции, не пострадавшей от российских атак, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на международной конференции по безопасности в Мюнхене.

«Когда иранский режим впервые передал России дроны «Шахед», это было простое оружие, которое можно было легко нейтрализовать. Теперь же они другие. У них есть реактивные двигатели, они могут летать на разных высотах, управляться оператором в реальном времени и использовать Starlink для достижения целей. Они даже могут нести и запускать другие FPV-дроны», — заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что, хотя Украина не имеет общих границ с Ираном и никогда не имела конфликтов с Тегераном, поставки иранских дронов «Шахед» в Россию наносят серьезный ущерб его стране.

«Эти дроны убивают — особенно наших людей, украинцев — и разрушают нашу инфраструктуру», — подчеркнул украинский лидер. Он добавил, что иранский режим «способен нанести больше вреда, чем многие другие режимы за целый век», и при этом продолжает существовать, надеясь пережить любой кризис, включая нынешний.

«Сегодня народ Ирана ожидает от мира того, что мы в Украине нуждались 24 февраля, когда началось вторжение России: единства, решимости и, конечно, скорости... Когда у них (у властей Ирана) есть время, они только убивают больше. Их нужно остановить немедленно», — отметил Зеленский.

Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?
Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?
17:11 387
Григорян пришел к азербайджанцам в Армении
Григорян пришел к азербайджанцам в Армении
16:57 939
Европейцы расскажут, чем отравили Навального
Европейцы расскажут, чем отравили Навального
16:47 708
Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года
Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года видео
16:30 951
НАТО о «безумном» поведении Путина
НАТО о «безумном» поведении Путина
16:18 1147
Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…
Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…
16:03 1694
Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»
Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»
15:35 1236
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 3730
Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?
Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?
02:06 11949
Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану
Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану видео
14:39 1466
Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»
Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»
14:28 2636

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?
Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?
17:11 387
Григорян пришел к азербайджанцам в Армении
Григорян пришел к азербайджанцам в Армении
16:57 939
Европейцы расскажут, чем отравили Навального
Европейцы расскажут, чем отравили Навального
16:47 708
Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года
Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года видео
16:30 951
НАТО о «безумном» поведении Путина
НАТО о «безумном» поведении Путина
16:18 1147
Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…
Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…
16:03 1694
Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»
Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»
15:35 1236
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 3730
Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?
Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?
02:06 11949
Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану
Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану видео
14:39 1466
Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»
Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»
14:28 2636
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться