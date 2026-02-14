Трамп может хоть завтра встретиться с Хаменеи

Президент США Дональд Трамп готов провести переговоры с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, если тот выразит свое желание. Об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg американский госсекретарь Марко Рубио.

«Я работаю при президенте, который готов встретиться с кем угодно. Скажу откровенно: я уверен, что, если бы аятолла завтра заявил о желании встретиться с президентом Трампом, президент бы согласился», - заявил Рубио.

При этом он добавил, что такой шаг со стороны Трампа нужно рассматривать не как уступку, а как желание устранить напряженность между странами.