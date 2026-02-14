USD 1.7000
Трамп может хоть завтра встретиться с Хаменеи

15:53 645

Президент США Дональд Трамп готов провести переговоры с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, если тот выразит свое желание. Об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg американский госсекретарь Марко Рубио.

«Я работаю при президенте, который готов встретиться с кем угодно. Скажу откровенно: я уверен, что, если бы аятолла завтра заявил о желании встретиться с президентом Трампом, президент бы согласился», - заявил Рубио.

При этом он добавил, что такой шаг со стороны Трампа нужно рассматривать не как уступку, а как желание устранить напряженность между странами.

Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?
Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?
17:11 389
Григорян пришел к азербайджанцам в Армении
Григорян пришел к азербайджанцам в Армении
16:57 941
Европейцы расскажут, чем отравили Навального
Европейцы расскажут, чем отравили Навального
16:47 708
Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года
Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года видео
16:30 952
НАТО о «безумном» поведении Путина
НАТО о «безумном» поведении Путина
16:18 1148
Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…
Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…
16:03 1696
Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»
Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»
15:35 1236
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 3733
Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?
Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?
02:06 11949
Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану
Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану видео
14:39 1466
Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»
Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»
14:28 2637

