Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «вместо отращивания пуза» стоило бы подумать об усилении своей армии, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на международной конференции по безопасности в Мюнхене.

«Именно украинцы держат европейский фронт. За нами стоят независимая Польша и свободные балтийские страны, может быть, суверенная Молдова и Румыния без диктатуры. И даже один Виктор (Орбан) может думать о том, как отращивать свой живот, и не думать, как сделать армию сильнее, чтобы не дать российским танкам снова войти в Будапешт», - сказал украинский лидер.

По его словам, в Европе нет ни одной страны, которая могла бы полагаться только на свои технологии и средства защиты. Президент Украины также подчеркнул, что у президента России Владимира Путина «по-прежнему есть гарантии финансовой стабильности. Большая часть этих гарантий находится здесь, в Европе».

Как отметил Зеленский, Киев дойдет до того момента, когда будет производить достаточно перехватчиков, чтобы дроны «Шахед» стали бессмысленными для России.

«Российские нефтяные танкеры по-прежнему свободно передвигаются вдоль европейских берегов — в Балтийском, Северном и Средиземном морях. В целом Россия использует более тысячи танкеров. Я недавно обсуждал это с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном, с президентом (Еврокомиссии Урсулой) фон дер Ляйен и другими лидерами и благодарен им за готовность исправить ситуацию. Мы обсуждали это подробно.

Важно заблокировать весь этот флот — все эти танкеры — и конфисковать их, так же, как США действуют против «теневых» танкеров у своих берегов.

Только в декабре наши силы уничтожили 35 000 российских солдат — убитых и тяжело раненых.

В январе российских атак было меньше, и, как следствие, потери России составили около 30 000 убитых и тяжело раненых.

Есть даже четкая цена, которую Россия платит за каждый километр оккупированной украинской земли на донецком фронте. Сейчас цена за один километр — 156 солдат. Путин может пока не обращать на это внимания, но есть уровень, на котором ему это станет важно.

Каждый месяц Россия мобилизует около 40 000 человек, иногда немного больше. Не все они доходят до линии фронта. Так что в целом численность российского контингента в Украине в этом году не растет.

Для нашей армии миссия ясна: уничтожать как можно больше российских солдат. И цель конкретна — не менее 50 000 в месяц.

Путин не живет как обычные люди. Он не может представить жизнь без власти — или после власти. Его не интересуют обычные вещи.

Путин советуется больше с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных приобретениях, чем с каким-либо живым человеком о реальной жизни. Можете представить Путина без войны?» - закончил свою речь Зеленский.