НАТО о «безумном» поведении Путина

Россия в декабре и январе потеряла 65 000 человек в войне против Украины в обмен на весьма скромные территориальные приобретения, заявил генсек НАТО Марк Рютте на международной конференции по безопасности в Мюнхене.

«Они (Россия) потеряли 65 000 человек в декабре и январе. Они не побеждают в этой войне. Они достигают очень небольших успехов в Донецке и других местах — настолько маленьких, что они почти незначительны, но при этом теряют всех этих людей. Если в Москве есть человек, готовый на это, значит, мы имеем дело с человеком, который готов жертвовать таким количеством своих людей в этой войне. Мы должны относиться к этому серьезно, потому что такое поведение безумно», - сказал Рютте.

Генсек также раскритиковал кандидатуру Владимира Мединского в качестве переговорщика от России:

«(Президент России Владимир) Путин снова отправляет этого историка на переговоры в Женеву, где он будет читать лекции украинцам о Швеции или что-то в этом роде».