Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года

Американцы часто говорят об уступках, но почему-то чаще всего в контексте Украины, а не России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Говоря о требовании России провести переговоры в Украине, Зеленский заявил, что «мы также можем предложить россиянам прекращение огня, если они проведут выборы в России»:

«Надавите на Путина. Обеспечьте прекращение огня. Парламент изменит закон – и мы пойдем на выборы. Но мы также готовы обеспечить прекращение огня по России, если они проведут выборы в России.

Мы искренне надеемся, что трехсторонние встречи на следующей неделе будут серьезными и содержательными — полезными для всех нас. Но, честно говоря, иногда кажется, что стороны говорят о совершенно разных вещах. Европа практически не представлена за столом. По моему мнению, это большая ошибка — правда, большая.

Мы, украинцы, стараемся полностью вовлечь вас в процесс, чтобы интересы и голос Европы учитывались. Украина готова к соглашению — такому, которое принесет настоящую мирную перспективу Украине и Европе. (Президент России Владимир) Путин надеется повторить Мюнхен – не Мюнхен 2007 года, когда говорили лишь о разделе Европы, а Мюнхен 1938 года, когда предыдущий Путин реально начал делить Европу.

Я уверен, что эту войну можно закончить — и закончить с достоинством. Неправильно считать, что это постоянное соглашение, что другие могут вечно быть в безопасности за спиной Украины. Украинцы — люди, а не терминаторы», - добавил украинский лидер.

