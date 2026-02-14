USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Европейцы расскажут, чем отравили Навального

16:47 712

Пять стран (Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды) смогли проанализировать сэмплы биоматериалов Алексея Навального, вывезенные семьей после его смерти, пишет The Insider.

Несколько независимых друг от друга лабораторий смогли обнаружить в сэмплах эпибатидин — сверхтоксичный яд, извлекаемый из кожи южноамериканской лягушки-древолаза (Epipedobates tricolor).

Представители пяти стран сделают сегодня совместное заявление на полях Мюнхенской конференции.

Хлорированный алкалоид эпибатидин был открыт Джоном Дейли в 1974 году, но его структура была полностью изучена только в 1992 году. Эпибатидин — это нейротоксин, который воздействует на никотиновые и мускариновые ацетилхолиновые рецепторы.

Эти рецепторы участвуют в передаче болевых ощущений, а также в движении и других функциях. Эпибатидин вызывает онемение всего тела, которое может быстро прогрессировать до полного паралича. Дозы становятся смертельными, если паралич вызывает остановку дыхания.

Исследования in vitro, по-видимому, показывают, что эпибатидин практически не метаболизируется в организме человека. Максимальная концентрация в мозге достигается примерно через 30 минут после попадания в организм.

«Известные из открытых источников данные о симптомах Алексея Навального совпадают с тем, что известно о действии эпибатидина, – сообщил врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального при отравлении «Новичком». – Природный алкалоид, выделенный из ядовитых лягушек. Стимулирует N-холинорецепторы в нейромышечных синапсах, вегетативных ганглиях и ЦНС. В ранней фазе вызывает тахикардию, гипертензию, рвоту, миоклонию и судороги. Эти симптомы быстро сменяются брадикардией, гипотензией, угнетением дыхания. Клиническая картина в чем-то схожа с отравлениями ФОС, но с менее выраженным М-холинергическим компонентом. Атропин фактически не эффективен».

Как именно сэмплы были вывезены из России, не сообщается.

Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?
Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?
17:11 397
Григорян пришел к азербайджанцам в Армении
Григорян пришел к азербайджанцам в Армении
16:57 954
Европейцы расскажут, чем отравили Навального
Европейцы расскажут, чем отравили Навального
16:47 713
Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года
Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года видео
16:30 963
НАТО о «безумном» поведении Путина
НАТО о «безумном» поведении Путина
16:18 1159
Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…
Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…
16:03 1704
Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»
Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»
15:35 1240
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 3736
Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?
Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?
02:06 11949
Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану
Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану видео
14:39 1468
Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»
Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»
14:28 2641

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?
Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?
17:11 397
Григорян пришел к азербайджанцам в Армении
Григорян пришел к азербайджанцам в Армении
16:57 954
Европейцы расскажут, чем отравили Навального
Европейцы расскажут, чем отравили Навального
16:47 713
Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года
Зеленский: Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года видео
16:30 963
НАТО о «безумном» поведении Путина
НАТО о «безумном» поведении Путина
16:18 1159
Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…
Зеленский: Орбану вместо того, чтобы отращивать пузо…
16:03 1704
Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»
Зеленский назвал Иран самой большой угрозой: «Их нужно остановить немедленно»
15:35 1240
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 3736
Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?
Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?
02:06 11949
Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану
Пехлеви в Мюнхене призывает к быстрому удару по Ирану видео
14:39 1468
Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»
Британия о гигантских потерях России и «спящем гиганте»
14:28 2641
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться