Европейцы расскажут, чем отравили Навального

Пять стран (Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды) смогли проанализировать сэмплы биоматериалов Алексея Навального, вывезенные семьей после его смерти, пишет The Insider.

Несколько независимых друг от друга лабораторий смогли обнаружить в сэмплах эпибатидин — сверхтоксичный яд, извлекаемый из кожи южноамериканской лягушки-древолаза (Epipedobates tricolor).

Представители пяти стран сделают сегодня совместное заявление на полях Мюнхенской конференции.

Хлорированный алкалоид эпибатидин был открыт Джоном Дейли в 1974 году, но его структура была полностью изучена только в 1992 году. Эпибатидин — это нейротоксин, который воздействует на никотиновые и мускариновые ацетилхолиновые рецепторы.

Эти рецепторы участвуют в передаче болевых ощущений, а также в движении и других функциях. Эпибатидин вызывает онемение всего тела, которое может быстро прогрессировать до полного паралича. Дозы становятся смертельными, если паралич вызывает остановку дыхания.

Исследования in vitro, по-видимому, показывают, что эпибатидин практически не метаболизируется в организме человека. Максимальная концентрация в мозге достигается примерно через 30 минут после попадания в организм.

«Известные из открытых источников данные о симптомах Алексея Навального совпадают с тем, что известно о действии эпибатидина, – сообщил врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального при отравлении «Новичком». – Природный алкалоид, выделенный из ядовитых лягушек. Стимулирует N-холинорецепторы в нейромышечных синапсах, вегетативных ганглиях и ЦНС. В ранней фазе вызывает тахикардию, гипертензию, рвоту, миоклонию и судороги. Эти симптомы быстро сменяются брадикардией, гипотензией, угнетением дыхания. Клиническая картина в чем-то схожа с отравлениями ФОС, но с менее выраженным М-холинергическим компонентом. Атропин фактически не эффективен».

Как именно сэмплы были вывезены из России, не сообщается.