Григорян пришел к азербайджанцам в Армении

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с представителями гражданских обществ Армении и Азербайджана.

Встреча состоялась в Армении в рамках инициативы «Мост мира» во время собрания представителей гражданского общества Армении и Азербайджана.

Григорян назвал такие встречи важными с точки зрения взаимного доверия и добрососедских отношений. Согласно его аккаунту в социальных сетях, собравшиеся были проинформированы о динамике нормализации отношений и перспективах открытия маршрутов.

В Армении проводится итоговое заседание двустороннего круглого стола, организованного в рамках инициативы «Мост мира». В рамках встречи стороны обмениваются мнениями по вопросам региональной безопасности, гуманитарным вопросам и укреплению взаимного доверия.