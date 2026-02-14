USD 1.7000
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Григорян пришел к азербайджанцам в Армении

16:57 955

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с представителями гражданских обществ Армении и Азербайджана.

Встреча состоялась в Армении в рамках инициативы «Мост мира» во время собрания представителей гражданского общества Армении и Азербайджана. 

Григорян назвал такие встречи важными с точки зрения взаимного доверия и добрососедских отношений. Согласно его аккаунту в социальных сетях, собравшиеся были проинформированы о динамике нормализации отношений и перспективах открытия маршрутов.

В Армении проводится итоговое заседание двустороннего круглого стола, организованного в рамках инициативы «Мост мира». В рамках встречи стороны обмениваются мнениями по вопросам региональной безопасности, гуманитарным вопросам и укреплению взаимного доверия.

