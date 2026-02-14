USD 1.7000
Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?

17:11 400

Президент Украины Владимир Зеленский выразил скептицизм по поводу инициативы США создать «свободную экономическую зону» на Донбассе.

«Американская сторона предложила создать свободную экономическую зону. Мы сказали, что готовы рассмотреть такие предложения. Это наша территория. Она должна оставаться нашей территорией.

Мы не можем просто уйти. Там живут 200 000 украинцев. Это наша земля. Мы не можем просто убежать. Мы не убежали в первый день этой войны, так почему мы должны делать это сегодня? Мы готовы говорить о свободной экономической зоне. Возможно, это могло бы стать важным шагом для компромиссов и для восстановления Украины. Мы готовы делать шаги.

Вопрос в том, на что готовы русские? Мы не слышим никаких компромиссов от российской стороны. Мы хотим услышать что-то от них», — заявил украинский лидер.

