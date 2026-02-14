Зеленский: Не убежали в первый день войны, зачем убегать сегодня?

«Американская сторона предложила создать свободную экономическую зону. Мы сказали, что готовы рассмотреть такие предложения. Это наша территория. Она должна оставаться нашей территорией.

Мы не можем просто уйти. Там живут 200 000 украинцев. Это наша земля. Мы не можем просто убежать. Мы не убежали в первый день этой войны, так почему мы должны делать это сегодня? Мы готовы говорить о свободной экономической зоне. Возможно, это могло бы стать важным шагом для компромиссов и для восстановления Украины. Мы готовы делать шаги.

Вопрос в том, на что готовы русские? Мы не слышим никаких компромиссов от российской стороны. Мы хотим услышать что-то от них», — заявил украинский лидер.