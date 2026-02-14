Дружба дружбой, а свои интересы важнее

Если Россия сможет инвестировать и поддерживать систему таким образом, чтобы грузы проходили через Армению, и мы получали от этого политические, экономические выгоды и выгоды в сфере безопасности, то у нас не будет проблем, заявил министр экономики Армении Геворк Папоян, передают армянские СМИ.

«Проблема в том, что мы не можем сказать: «Давайте, например, пожертвуем своими интересами ради этой страны», мы не можем так говорить. В любом случае, когда на кону интересы Республики Армения и США, мы будем защищать интересы Республики Армения. Когда на кону интересы Республики Армения и Российской Федерации, когда на кону интересы Республики Армения и Китая, мы будем защищать интересы Республики Армения. Мы всех очень любим, мы всех уважаем, но в любом случае, когда на кону интересы Армении и любого друга, партнера, стратегического союзника, мы будем считать наши интересы приоритетными», — сказал Папоян.

Отметим, что вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что было бы хорошо, если бы страна, дружественная Армении и России, приобрела управление армянскими железными дорогами.