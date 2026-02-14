Немецкую разведку переделают с ног до головы

В Германии набирает силу масштабная реформа разведывательных служб, и Федеральная канцелярия готовит законопроект, который может существенно изменить структуру и функции немецкой разведки. В центре внимания - расширение полномочий немецкой службы внешней разведки (BND) для более эффективного противодействия «гибридным угрозам». Согласно информации французского портала Intelligence Online, канцлер Фридрих Мерц активно поддерживает эту инициативу, стремясь модернизировать немецкую разведку, расширив ее возможности и увеличив бюджеты.

Проект, который должен быть представлен до конца первого квартала текущего года, содержит более ста пунктов, включая расширение доступа к персональным данным, хранение собранной информации до года и возможность проведения «оперативных действий», таких как блокировка связи или отключение криптокошельков. Важной частью реформы станет создание Совета нацбезопасности (СНБ), который объединит разведывательные службы, вооруженные силы и министерство иностранных дел.

Однако политическая борьба вокруг этого законопроекта уже начала разгораться. Консервативная партия ХДС активно продвигает ускорение и расширение полномочий разведки, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) оказалась перед сложным выбором, балансируя между поддержкой усиления разведки и защитой гражданских свобод. Как сообщает Intelligence Online, члены партии «зеленых», традиционно противившиеся усилению разведывательных полномочий, начинают смещать свою позицию в пользу укрепления нацбезопасности.

Неоднозначно воспринимается и идея расширения полномочий контрразведки, в том числе преобразования Службы внутренней разведки Германии (BfV) в полноценную разведывательную службу. В этом контексте юристы-конституционалисты, обеспокоенные рисками для гражданских свобод, предупреждают о возможных последствиях таких изменений.

Как отмечают эксперты, политика реформаторов в разведке ставит перед Германией важный вопрос: как сохранить баланс между безопасностью и защитой демократии? В ближайшие месяцы эта борьба за будущую структуру разведывательных служб Германии может стать одной из самых обсуждаемых тем в политической повестке.