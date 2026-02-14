Алиев встретился с Зеленским

В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с расширением сотрудничества между нашими странами в различных направлениях, в том числе в энергетической сфере.
Владимир Зеленский выразил признательность за оказываемую Азербайджаном гуманитарную помощь Украине, особенно за внимание и заботу об украинских детях.
Президенты Азербайджана и Украины провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений между двумя странами.
