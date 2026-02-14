Новые управляющие Газой у Фидана

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с главой Нацкомитета по управлению сектором Газа Али Шаатом.
Подробности встречи не разглашаются.
Национальный комитет по управлению Газой создан в рамках плана мирного урегулирования в секторе Газа, с которым выступил президент США Дональд Трамп.
Предполагается, что в зоне ответственности этого технократического и аполитичного комитета будет находиться ежедневное управление общественными и муниципальными службами, а также обеспечение безопасности в секторе Газа.