Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению

Возбуждено уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина II, ему запретили покидать страну, пишут армянские СМИ.

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «не позволит вывезти католикосат из Армении вместе с сокровищами Эчмиадзина».

«Инициатива созыва Собрания епископов за пределами Армении заключается в выведении католикосата Армянской апостольской церкви из Республики Армения, усилении фактора марионеточного католикосата в руках определенных сил и использовании его в качестве инструмента против Республики Армения», — заявил Пашинян.

Он также выступил с предупреждением в адрес представителей диаспоры: «Будет очень жесткое противодействие, и тем, кто положил глаз на сокровища Эчмиадзина, придется направить свой взгляд в другую сторону».