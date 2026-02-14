USD 1.7000
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению

18:02 1667

Возбуждено уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина II, ему запретили покидать страну, пишут армянские СМИ.

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «не позволит вывезти католикосат из Армении вместе с сокровищами Эчмиадзина».

«Инициатива созыва Собрания епископов за пределами Армении заключается в выведении католикосата Армянской апостольской церкви из Республики Армения, усилении фактора марионеточного католикосата в руках определенных сил и использовании его в качестве инструмента против Республики Армения», — заявил Пашинян.

Он также выступил с предупреждением в адрес представителей диаспоры: «Будет очень жесткое противодействие, и тем, кто положил глаз на сокровища Эчмиадзина, придется направить свой взгляд в другую сторону».

Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
20:50 49
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
19:56 1063
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
19:42 3244
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
19:29 2272
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 4931
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
19:14 1198
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
19:04 745
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря»
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря» ВИДЕО
19:00 1723
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
18:02 1668
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 3475
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном ФОТО; ОБНОВЛЕНО 20:28
20:28 1355
