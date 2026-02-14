USD 1.7000
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии

ОБНОВЛЕНО 19:29
19:29 2272

То, что маршрут TRIPP носит имя президента CША Дональда Трампа, означает, что данный коридор будет важен как для этой, так и, возможно, для последующих администраций.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».

Глава государства заявил, что в противном случае президент США не присвоил бы коридору свое имя. Присвоение проекту имени американского президента означает, что он будет реализован.

По словам главы государства, связность и коридоры создадут совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе, благодаря чему Азербайджан, Грузия и Армения смогут, в конце концов, начать трехстороннее сотрудничество друг с другом.

*** 18:46

На наших границах устанавливается мир, сложилась совершенно новая ситуация. Нет перестрелок, никто не получает ранений, никто не гибнет.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».

Глава государства отметил, что Азербайджан уже начал сотрудничество с Арменией. «Мы устранили все ограничения на перевозку грузов по территории Азербайджана. Мы также благодарны нашим грузинским друзьям за то, что они создают весьма важные транзитные возможности», – добавил президент.

Алиев сказал: «Мы работаем с нашими партнерами в Центральной Азии над проектом прокладки волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря, который должен быть готов в этом году. Мы также рассматриваем новые возможности после достижения мира с Арменией».

«После достижения мира с Арменией коридор, ведущий в Армению через Азербайджан, а затем в Европу, также обладает огромным потенциалом с точки зрения объема грузопотоков», – добавил глава государства.

Как отметил Алиев, Азербайджан и Армению живут в мире всего лишь шесть месяцев: «Поверьте мне, это очень хорошее и особенное чувство, которым делится всё население Азербайджана. Я уверен, что народ Армении испытывает то же самое».

*** 18:28

Азербайджан инвестировал в создание физической инфраструктуры, морских портов, автомобильных дорог, а также в грузоперевозки по железным дорогам и воздуху. Несомненно, чтобы стать региональным транспортным узлом, необходимо поддерживать хорошие отношения с соседями.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».

«Так, Азербайджан поддерживает хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком. Географическое положение Азербайджана таково, что наша страна расположена между Азией и Европой, что является преимуществом. Однако без соответствующей физической инфраструктуры это преимущество ничего не значит», - отметил глава государства.

*** 18:05

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности проходят панельные дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».

В дискуссиях принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева.

Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
20:50 50
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
19:56 1064
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
19:42 3244
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
19:29 2273
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 4933
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
19:14 1198
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
19:04 745
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря»
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря» ВИДЕО
19:00 1724
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
18:02 1669
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 3475
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном ФОТО; ОБНОВЛЕНО 20:28
20:28 1355
