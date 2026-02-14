USD 1.7000
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном

ФОТО; ОБНОВЛЕНО 20:28
20:28 1355

Президент Азербайджанa Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас.

В ходе беседы с удовлетворением был отмечен состоявшийся в прошлом году визит Кайи Каллас в Азербайджан и ее встреча с главой нашего государства.

Было отмечено, что Европейский союз заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном.

Было подчеркнуто успешное сотрудничество между Европейским союзом и нашей страной в энергетической сфере, в этом контексте затронут весомый вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Подчеркивалось наличие широких возможностей для сотрудничества между нашей страной и Европейским союзом не только в энергетической, но и транспортной сфере.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, обеспечении прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

14 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас.

