аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря»

ВИДЕО
Отдел спорта
19:00

Сегодня стартовал 20-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В Губе «Имишли» принимал «Карабах». Со счетом 1:0 победили чемпионы страны. Единственный гол забил вышедший на замену Муса Гурбанлы. Он отличился на 79-й минуте. К тому моменту «Карабах» играл в меньшинстве - на 72-й минуте за грубую игру был удален Кади. Команды завершали игру в равных составах - на 84-й минуте вторую желтую карточку получил футболист «Имишли» Диого Алмейда.

После матча главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов жестко раскритиковал качество газона на стадионе в Губе, где проводит свои домашние игры «Имишли».

«На таких полях играть нельзя! Неужели нет другого поля? Тут можно легко получить травму. Как на таком газоне готовить команду к матчу с «Ньюкаслом»?», - заявил рулевой «Карабаха».

Напомним, «Карабах» примет английский клуб 18 февраля. Это будет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится в ночь с 24 на 25 февраля.

Тем временем в чемпионате агдамцы сейчас на очко отстают от лидирующего «Сабаха». При этом у бакинцев на игру меньше. 16 февраля «Сабах» сыграет в гостях с «Габалой».

В другом матче сегодняшнего дня «Зиря» со счетом 1:0 обыграла «Карван-Евлах». Победный гол на 20-й минуте забил Давит Волков. «Зиря» поднялся на 3-е место, опередив «Туран-Товуз». Но у товузцев сразу на две игры меньше. 16 февраля команда Курбана Бердыева сыграет в Шемахе.

Ну а завтра состоятся матчи «Кяпяз» - «Нефтчи» (14:30) и «Араз-Нахчыван» - «Сумгаит» (17:00). 

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
20:50 50
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
19:56 1065
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
19:42 3249
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
19:29 2275
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 4933
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
19:14 1201
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
19:04 745
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря»
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря» ВИДЕО
19:00 1732
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
18:02 1670
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 3475
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном ФОТО; ОБНОВЛЕНО 20:28
20:28 1356

