Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря»

В Губе «Имишли» принимал « Карабах ». Со счетом 1:0 победили чемпионы страны. Единственный гол забил вышедший на замену Муса Гурбанлы. Он отличился на 79-й минуте. К тому моменту « Карабах » играл в меньшинстве - на 72-й минуте за грубую игру был удален Кади. Команды завершали игру в равных составах - на 84-й минуте вторую желтую карточку получил футболист «Имишли» Диого Алмейда.

После матча главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов жестко раскритиковал качество газона на стадионе в Губе, где проводит свои домашние игры «Имишли».

«На таких полях играть нельзя! Неужели нет другого поля? Тут можно легко получить травму. Как на таком газоне готовить команду к матчу с «Ньюкаслом»?», - заявил рулевой «Карабаха».

Напомним, «Карабах» примет английский клуб 18 февраля. Это будет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится в ночь с 24 на 25 февраля.

Тем временем в чемпионате агдамцы сейчас на очко отстают от лидирующего «Сабаха». При этом у бакинцев на игру меньше. 16 февраля «Сабах» сыграет в гостях с «Габалой».

В другом матче сегодняшнего дня «Зиря» со счетом 1:0 обыграла «Карван-Евлах». Победный гол на 20-й минуте забил Давит Волков. «Зиря» поднялся на 3-е место, опередив «Туран-Товуз». Но у товузцев сразу на две игры меньше. 16 февраля команда Курбана Бердыева сыграет в Шемахе.

Ну а завтра состоятся матчи «Кяпяз» - «Нефтчи» (14:30) и «Араз-Нахчыван» - «Сумгаит» (17:00).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ