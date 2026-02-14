USD 1.7000
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона

19:04 746

Европа рассматривает объединение проекта TRIPP с направлением в Нахчыван как потенциальный прорыв для региона, особенно в контексте диалога с Турцией. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, реализация лишь части проекта не имеет смысла — необходим комплексный и более масштабный подход. ЕС уже обсуждает с Азербайджаном запуск технико-экономического обоснования строительства железной дороги в Нахчыван в рамках TRIPP совместно с международными финансовыми институтами.

Кос подчеркнула, что крупные инфраструктурные инициативы требуют привлечения частного капитала. «Это масштабные проекты, которые невозможно финансировать исключительно за счет средств налогоплательщиков. Поэтому важно создать условия для участия частных инвесторов», — отметила она.

Еврокомиссар также указала, что в условиях роста геополитических рисков Евросоюз делает ставку на диверсификацию транспортных маршрутов.

«С геополитической точки зрения зависимости все чаще становятся инструментом давления. Это не означает отказа от других маршрутов между Европой и Китаем, но означает необходимость диверсификации», — сказала Кос, добавив, что бизнес будет выбирать наиболее эффективные направления с быстрым транзитом.

По ее словам, исследования показывают, что Транскаспийский транспортный коридор к 2030 году может утроить объемы перевозок, сократить время транзита вдвое и ежегодно экономить десятки миллионов.

Кос поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за лидерство в мирном процессе на Южном Кавказе.

«Я благодарю президента Алиева за его лидерство в мирном процессе, который активно поддерживается Европейским союзом», — заявила она.

Еврокомиссар отметила, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией открывает новые возможности для регионального сотрудничества и реализации крупных транспортных проектов.

По ее словам, ранее регион Черного и Каспийского морей воспринимался как пространство разделения, однако сейчас формируется новый подход — как к зоне взаимосвязанности и сотрудничества.

«Главное — политическая воля с обеих сторон. Именно она открыла многие каналы, в том числе для сотрудничества с Европой», — подчеркнула Кос.

