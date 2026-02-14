Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по итогам предстоящих парламентских выборов представители прежних властей и олигархи потеряют влияние в политике.

По его словам, все упомянутые им силы на выборах получат «сокрушительное меньшинство».

«Посмотрите, что произойдет в результате этих выборов: все прежние власти и все олигархи будут окончательно и бесповоротно выброшены с политического поля», — сказал Пашинян.

Он добавил, что после выборов в стране больше «не будет олигарха, занимающегося политикой», а также представителей прежнего руководства, участвующих в политической жизни.