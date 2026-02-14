USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Алиев об обстреле Россией посольства Азербайджана: Мы не можем предпринять дополнительные действия

19:15

Баку расценивает обстрел посольства Азербайджана в Киеве Россией как недружественный шаг, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества».

Президент подчеркнул, что не только энергетическая инфраструктура Азербайджана в Украине подверглась ударам.

«По посольству Азербайджана в Украине было нанесено 3 удара. Когда произошла первая атака, мы думали, что это случайность. Позже мы передали российской стороне координаты дипломатических представительств Азербайджана, консульского отдела, культурного центра, посольства. После этого было еще две атаки. Это преднамеренное нападение на дипломатические представительства Азербайджана», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в связи с этим Азербайджан сделал заявление, был вызван посол, вручена дипломатическая нота: «Мы предприняли шаги только в дипломатическом формате. Мы не можем предпринять какие-либо дополнительные действия».

