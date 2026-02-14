USD 1.7000
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Белый дом опубликовал валентинки с Николасом Мадуро и Гренландией

19:20

Администрация президента США опубликовала в своем аккаунте в соцсети X поздравительные открытки к Дню святого Валентина.

На одной из валентинок изображен бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, который был в начале 2026 года захвачен в Каракасе и вывезен в США. На открытке написано: «Ты захватил мое сердце».

На другую открытку помещено изображение Гренландии, о притязаниях на которую заявляет президент США Дональд Трамп, с подписью: «Пришло время определиться».

На третью открытку помещено фото встречи сенатора-демократа Криса Ван Холлена с выходцем из Сальвадора Килмаром Абрего Гарсией. Надпись на открытке гласит: «Я люблю тебя так сильно, как демократы любят нелегальных мигрантов. Я пролечу 1537 миль, чтобы выпить с тобой».

Абрего Гарсия был незаконно депортирован в Сальвадор, а затем возвращен в США, где его отправили под стражу. Администрация Трампа настаивает, что Абрего Гарсия связан с преступной группировкой MS-13, выходец из Сальвадора это категорически отрицает.

Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
20:50 51
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
19:56 1075
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
19:42 3255
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
19:29 2277
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 4934
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
19:14 1206
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
19:04 749
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря»
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря» ВИДЕО
19:00 1737
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
18:02 1676
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 3476
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном ФОТО; ОБНОВЛЕНО 20:28
20:28 1360

