Зеленский: Украина и США имеют разногласия относительно гарантий безопасности

Украина и США пока имеют разногласия относительно сроков предоставления Киеву гарантий безопасности после прекращения войны с РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Зеленского, США предлагают гарантии безопасности на срок значительно меньше, чем нужно. Украина с такими предложениями не согласна.

«Сегодня у нас есть предложение по гарантиям безопасности от США на 15 лет, мы хотим иметь гарантии на 20, 30, 50 лет. Посмотрим, на что пойдет администрация и Конгресс», - сказал он.

Отметим, ранее Зеленский во время выступления на конференции заявил, что без четких международных гарантий безопасности любые договоренности о завершении войны могут оказаться временными и не остановят новую агрессию России. Он также назвал президента РФ Владимира Путина «рабом войны».

Также Зеленский отмечал, что система гарантий безопасности для Украины должна включать членство в Европейском союзе. Кроме того, нужен долгосрочный механизм сдерживания РФ.