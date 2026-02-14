USD 1.7000
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Зеленский: Украина и США имеют разногласия относительно гарантий безопасности

20:11 303

Украина и США пока имеют разногласия относительно сроков предоставления Киеву гарантий безопасности после прекращения войны с РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Зеленского, США предлагают гарантии безопасности на срок значительно меньше, чем нужно. Украина с такими предложениями не согласна.

«Сегодня у нас есть предложение по гарантиям безопасности от США на 15 лет, мы хотим иметь гарантии на 20, 30, 50 лет. Посмотрим, на что пойдет администрация и Конгресс», - сказал он.

Отметим, ранее Зеленский во время выступления на конференции заявил, что без четких международных гарантий безопасности любые договоренности о завершении войны могут оказаться временными и не остановят новую агрессию России. Он также назвал президента РФ Владимира Путина «рабом войны».

Также Зеленский отмечал, что система гарантий безопасности для Украины должна включать членство в Европейском союзе. Кроме того, нужен долгосрочный механизм сдерживания РФ.

Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
20:50 52
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
19:56 1077
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
19:42 3256
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
19:29 2278
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 4934
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
19:14 1208
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
Марта Кос: TRIPP станет прорывом для региона
19:04 749
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря»
Гурбан Гурбанов обрушился с критикой, победы «Карабаха» и «Зиря» ВИДЕО
19:00 1739
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
Против католикоса возбудили дело: ему запретили покидать Армению
18:02 1676
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 3476
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном
Каллас: ЕС заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном ФОТО; ОБНОВЛЕНО 20:28
20:28 1360

