Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны

В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) завершился 17-й тур.
Сегодня чемпион страны «Сабах» обыграл НТД со счетом 103:87. Команда Римаса Куртинайтиса лидирует в сильнейшей группе «А», набрав 33 очка.
На 2-м месте «Абшерон Лайонс», которые в этом туре одолели в гостях «Гянджу» - 81:71.
«Сабах» и «Абшерон Лайонс» (32 очка) уже гарантировали себе прямой выход в четвертьфинал. А вот за 3-е место борьба продолжается. «Нефтчи», одолевший в отчетном туре «Шеки» (93:77), и «Гянджа» имеют по 25 очков.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В группе «B» единственную прямую путевку в четвертьфинал уже гарантировала себе команда «Орду». Остальным пяти командам придется биться в 1/8 финала.
Результаты матчей 17-го тура:
«Орду» - «Губа» - 98:87
«Сумгаит» - «Нахчыван» - 107:110
«Лянкяран» - «Серхедчи» - 69:83
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Напомним, в каждой группе команды сыграют в четыре круга, то есть проведут по 20 матчей. Три лучших клуба в группе «А» и одна лучшая команда в группе «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь клубов сыграют в стыковых матчах за право участвовать в 1/4 финала.