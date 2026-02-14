США больше не могут играть ведущую роль в переговорах по Украине, так как они теперь почти не платят за поставляемое Киеву оружие, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его слова приводит The Guardian.

По его словам, Европе следует предоставить место за столом переговоров, поскольку на нее ложится наибольшая тяжесть последствий конфликта.

Сикорский считает, что раньше для США было вполне естественно играть ведущую роль в этих переговорах, поскольку именно они предоставляли основную часть военной помощи и использовали стратегическую разведку в интересах Киева. Однако ситуация в прошлом году изменилась, и затраты Вашингтона «были близки к нулю».

«Если мы платим, если это влияет на нашу безопасность, а не только на безопасность Украины, то мы заслуживаем места за столом переговоров, потому что исход этой войны повлияет и на нас», — заявил Сикорский.

В то же время госсекретарь Марко Рубио отверг подозрения, что президент США Дональд Трамп может в ближайшие недели отказаться от участия в урегулировании украинского конфликта.

13 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС должен быть за столом переговоров об архитектуре безопасности и будущем Европы. Он также в очередной раз заявил о желании установить прозрачный канал связи с Россией. С декабря прошлого года он уже несколько раз делал аналогичные заявления.