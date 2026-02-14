USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Польша оспорила право США вести переговоры по Украине

21:02 968

США больше не могут играть ведущую роль в переговорах по Украине, так как они теперь почти не платят за поставляемое Киеву оружие, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его слова приводит The Guardian.

По его словам, Европе следует предоставить место за столом переговоров, поскольку на нее ложится наибольшая тяжесть последствий конфликта.

Сикорский считает, что раньше для США было вполне естественно играть ведущую роль в этих переговорах, поскольку именно они предоставляли основную часть военной помощи и использовали стратегическую разведку в интересах Киева. Однако ситуация в прошлом году изменилась, и затраты Вашингтона «были близки к нулю».

«Если мы платим, если это влияет на нашу безопасность, а не только на безопасность Украины, то мы заслуживаем места за столом переговоров, потому что исход этой войны повлияет и на нас», — заявил Сикорский.

В то же время госсекретарь Марко Рубио отверг подозрения, что президент США Дональд Трамп может в ближайшие недели отказаться от участия в урегулировании украинского конфликта.

13 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС должен быть за столом переговоров об архитектуре безопасности и будущем Европы. Он также в очередной раз заявил о желании установить прозрачный канал связи с Россией. С декабря прошлого года он уже несколько раз делал аналогичные заявления.

Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
22:00 2252
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается?
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается? наш комментарий
22:20 1315
Китай выжигает Россию
Китай выжигает Россию наш комментарий
20:33 3973
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
21:51 1833
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене фото
21:35 1651
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
20:50 481
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
19:56 3121
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
19:42 4949
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
19:29 3644
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 5406
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
19:14 2103

ЭТО ВАЖНО

Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
22:00 2252
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается?
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается? наш комментарий
22:20 1315
Китай выжигает Россию
Китай выжигает Россию наш комментарий
20:33 3973
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
21:51 1833
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене фото
21:35 1651
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
20:50 481
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
19:56 3121
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
19:42 4949
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
19:29 3644
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 5406
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
19:14 2103
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться