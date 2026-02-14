USD 1.7000
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Еще одна встреча Алиева в Мюнхене

фото
21:35 1653

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 февраля в Мюнхене встретился с президентом по глобальным вопросам компании The Goldman Sachs Group Inc. Джаредом Коэном, сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе встречи, как сообщается, была отмечена успешная реализация партнерства между Баку и компанией с 2010 года, обсуждено текущее состояние связей.

Состоялся обмен мнениями по вопросам перспектив сотрудничества между Азербайджаном и The Goldman Sachs Group Inc. в различных секторах экономики страны.

Было подчеркнуто значение успешного партнерства между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики и компанией The Goldman Sachs Group Inc.

Штаб-квартира The Goldman Sachs Group Inc., основанной в 1869 году, расположена в Нью-Йорке (США). Компания является одним из ведущих мировых глобальных финансовых институтов, работающих в сферах инвестиционного и потребительского банкинга, ценных бумаг и управления активами, и в настоящее время осуществляет деятельность более чем в 40 странах мира. Она управляет активами на сумму 2,8 триллиона долларов США по различным классам активов.

