Азербайджан и Великобритания провели учения по кибербезопасности

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2026-2027 годы высококвалифицированные специалисты по кибербезопасности обеих стран приняли участие в учениях Defence Cyber Marvel 2026 в Баку.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, учения были организованы Армейской киберассоциацией Соединенного Королевства. В мероприятии приняли участие представители министерств обороны и государственных структур различных стран. В соответствии со сценарием учений, приближенных к реальным, были проверены навыки участников по предотвращению потенциальных кибератак против союзных сил.

Специалисты по кибербезопасности обеих стран продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении задач по предотвращению кибератак на критическую инфраструктуру, устранению уязвимостей в системах, приведению информационно-технологических средств в соответствие с международными требованиями безопасности, проведению киберрасследований и киберразведывательной деятельности, обеспечению информационной безопасности, а также реализации других мероприятий в сфере киберобороны.

Отметим, что учения Defence Cyber Marvel ежегодно проводятся в целях предоставления военнослужащим различных структур вооруженных сил возможности развить свои навыки в области кибербезопасности.

