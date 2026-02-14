USD 1.7000
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Пашинян планирует упразднить Армянскую апостольскую церковь и создать новую структуру

21:46

Конфликт между правительством премьера Никола Пашиняна и Армянской апостольской церковью (ААЦ) достиг беспрецедентного накала. Пашинян обвиняет ААЦ в неподконтрольности и внешнем влиянии, требуя «обновления».

По информации американского издания Vtforeignpolicy, премьер-министр Армении готовит радикальные шаги, вплоть до устранения католикоса всех армян Гарегина II, упразднения Армянской апостольской церкви (ААЦ) и создания подконтрольной властям альтернативы - Апостольской церкви Армении (АЦА).

Как отмечается в статье, это позволит правительству перераспределить имущество ААЦ, включая Эчмиадзин и монастыри, и нейтрализовать критику властей.

Сообщается, что правительство активно ищет среди духовенства тех, кто готов поддержать изменения в церкви. Для реализации церковной реформы будет создан государственный орган по делам религий, который проведет проверку финансовой деятельности и имущества церкви, а также утвердит руководителей новой АЦА на ключевых позициях. Для подавления несогласных уже создаются специальные карательные группы из сотрудников Службы национальной безопасности и лояльных активистов. Эти группы будут вести постоянное наблюдение за деятельностью священников и епископов в социальных сетях и во время публичных выступлений. За любыми критическими высказываниями в адрес властей будут следовать обыски, задержания и ликвидация. Уже в декабре 2025 года зафиксированы первые эпизоды такой слежки за иерархами и клириками, открыто выражающими несогласие с курсом правительства.

Издание отмечает, что правительство Пашиняна отрицает политический мотив этой кампании, ссылаясь на уголовные нарушения, но церковные лидеры и международные наблюдатели видят в этом попытку нейтрализовать критику властей и устранить оппозицию.

Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
22:00 2258
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается?
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается? наш комментарий
22:20 1316
Китай выжигает Россию
Китай выжигает Россию наш комментарий
20:33 3977
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
21:51 1837
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене фото
21:35 1657
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
20:50 481
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
19:56 3126
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
19:42 4951
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
19:29 3645
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 5408
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
19:14 2103

