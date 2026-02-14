USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Хорошо, когда есть друзья

21:51 877

Траектория развития Европейского союза вызывает тревогу.

Oб этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал на своей странице в соцсети X.

«Что все это означает на практике? Паралич и утрата актуальности ЕС/E3 наглядно проявляются в динамике переговоров по иранской ядерной программе», - отметил Аракчи.

По его словам, Европа, которая когда-то была ключевым участником переговоров, сегодня фактически выведена из процесса:

«Вместо этого наши друзья в регионе доказали, что они гораздо более эффективны и полезны, чем маргинальная группа E3».

Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
22:00 2259
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается?
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается? наш комментарий
22:20 1318
Китай выжигает Россию
Китай выжигает Россию наш комментарий
20:33 3979
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
21:51 1841
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене фото
21:35 1658
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
20:50 481
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
19:56 3126
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
19:42 4952
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
19:29 3647
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
13:10 5408
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
19:14 2103

