Зеленский назвал ключевую тему мирных переговоров в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что центральной темой предстоящих мирных переговоров в Женеве станет вопрос мониторинга прекращения огня в случае достижения договоренностей.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«По военным аспектам — стороны должны согласовать мониторинговую миссию, как она будет работать в случае завершения войны, то есть мониторинг прекращения огня», — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина намерена поднять вопрос энергетического перемирия, однако отказался раскрывать детали публично.

Кроме того, Зеленский сообщил, что после встречи с госсекретарем США Марко Рубио планирует провести разговор с посланниками Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Сейчас секретарь Рубио. Далее через два часа проведем звонок с Уиткоффом и Кушнером прямо отсюда», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы избежать обвинений в нежелании завершить войну.

«Мы не даем таких детских пасов», — добавил Зеленский.

В свою очередь, секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров подтвердил, что Киев планирует обсудить в Женеве энергетическое перемирие.

«Мы будем поднимать этот вопрос. Но мы не можем говорить об этом публично», — заявил он.

Напомним, в январе и феврале в Абу-Даби прошли два раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. По словам Умерова, на последней встрече обсуждались механизмы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.