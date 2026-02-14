Искусственный интеллект помог захватить Мадуро

Claude — это чат-бот с искусственным интеллектом, который предназначен для создания текстового контента и ведения беседы с пользователем. Этот стартап в 2021 году основали брат и сестра Дарио и Даниэла Амодеи — бывшие вице-президенты OpenAI.

Операция по захвату Мадуро и его жены включала в себя бомбардировку нескольких объектов в Каракасе. По словам собеседников, внедрение Claude стало возможным благодаря партнерству Anthropic с компанией Palantir Technologies, занимающейся обработкой данных, — ее инструменты широко используются минобороны и федеральными правоохранительными органами.

Обеспокоенность Anthropic возможным использованием Claude сотрудниками Пентагона подтолкнула чиновников администрации к тому, чтобы рассмотреть возможность расторжения контракта на $200 млн. Он был заключен с Anthropic прошлым летом. По словам источников, глава разработчика Дарио Амодеи публично выражал обеспокоенность по поводу использования ИИ в операциях и внутренней слежке.

Компания Anthropic стала первым разработчиком моделей искусственного интеллекта, которые могли использоваться Пентагоном в секретных операциях, отмечает издание. WSJ не исключает, что в операции в Венесуэле для решения несекретных задач были задействованы и другие инструменты ИИ. Они могут применяться для разных задач — от документооборота до управления беспилотными летательными аппаратами, указывает газета.

«Мы не можем комментировать, использовался ли Claude или любая другая модель ИИ для каких-либо конкретных операций, секретных или иных», — заявил представитель Anthropic. «Любое использование Claude, будь то в частном секторе или в государственных структурах, должно соответствовать нашим правилам. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами для обеспечения соблюдения этих правил», — добавили в компании.

Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были захвачены и вывезены в Штаты в ходе американской операции «Абсолютная решимость» в Венесуэле в ночь на 3 января. Она продолжалась два часа 20 минут. Политика и его супругу обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти южноамериканской республики назвали произошедшее военной агрессией. По информации венесуэльских властей, в ходе событий начала января погибли сто человек.