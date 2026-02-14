В Индии оценили вероятность отказа от российской нефти

Индия сохранит стратегическую автономию, несмотря на обещание Соединенным Штатам прекратить закупку российской нефти, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на Мюнхенской конференции по безопасности.

Джайшанкара спросили о том, как повлияет торговое соглашение с США на стратегическую автономию Нью-Дели.

«Я думаю, что нефтяные компании в Индии, как в Европе и, вероятно, в других частях мира, оценивают доступность, затраты, риски и принимают решения, которые, по их мнению, отвечают их интересам. Поэтому я бы сказал, знаете, у нас есть позиция по этому вопросу», — отметил министр, указав, что Индия очень сильно привязана к стратегическому планированию.

Глава МИД Индии добавил, что сегодня энергетика — это очень сложный рынок, и для Нью-Дели важно «определить точки соприкосновения», благодаря которым получится укрепить позиции.

2 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки нефти у России.

Лидеры договорились о торговом соглашении, согласно которому США отменят в ответ на это ранее введенные пошлины. Меры уже вступили в силу. По словам Трампа, Индия «взяла на себя обязательство прекратить прямой или косвенный импорт нефти из Российской Федерации». Индийский министр нефти Хардип Пури говорил, что объемы закупок нефти у России действительно будут снижаться.

Позднее Трамп уточнил, что Индия продолжает закупать нефть из России, но «совсем немного».