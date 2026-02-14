USD 1.7000
В Индии оценили вероятность отказа от российской нефти

22:48 442

Индия сохранит стратегическую автономию, несмотря на обещание Соединенным Штатам прекратить закупку российской нефти, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на Мюнхенской конференции по безопасности.

Джайшанкара спросили о том, как повлияет торговое соглашение с США на стратегическую автономию Нью-Дели.

«Я думаю, что нефтяные компании в Индии, как в Европе и, вероятно, в других частях мира, оценивают доступность, затраты, риски и принимают решения, которые, по их мнению, отвечают их интересам. Поэтому я бы сказал, знаете, у нас есть позиция по этому вопросу», — отметил министр, указав, что Индия очень сильно привязана к стратегическому планированию.

Глава МИД Индии добавил, что сегодня энергетика — это очень сложный рынок, и для Нью-Дели важно «определить точки соприкосновения», благодаря которым получится укрепить позиции.

2 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки нефти у России.

Лидеры договорились о торговом соглашении, согласно которому США отменят в ответ на это ранее введенные пошлины. Меры уже вступили в силу. По словам Трампа, Индия «взяла на себя обязательство прекратить прямой или косвенный импорт нефти из Российской Федерации». Индийский министр нефти Хардип Пури говорил, что объемы закупок нефти у России действительно будут снижаться.

Позднее Трамп уточнил, что Индия продолжает закупать нефть из России, но «совсем немного».

