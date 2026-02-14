Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил армянскому журналисту надеяться на бывшего главу Белого дома Джо Байдена в вопросе перезапуска проекта «Перекресток мира».

Во время сессии вопросов и ответов в рамках панельной дискуссии на тему коридоров армянский журналист напомнил про транспортно-логистический проект «Перекресток мира», предложенный армянскими властями еще при администрации Байдена. По его утверждению, он имел больше преимуществ по сравнению с проектом TRIPP.

На это президент Азербайджана ответил:

«Что касается так называемого «Перекрестка мира», вы знаете, когда президент Трамп вернулся (к власти), он запустил TRIPP. Вот когда президент Байден вернется, он и перезапустит ваш «Перекресток мира».