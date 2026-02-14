В Туркменистане сменили министра нацбезопасности

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил от должности министра национальной безопасности генерал-майора Назара Атагараева в связи с переходом на другую работу. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Государственного совета безопасности, сообщает TDH.

Новым главой МНБ Туркменистана назначен генерал-майор Довлетгелди Мередов. Как отмечает агентство, он принес присягу на верность народу, Родине и президенту страны.

Глава государства пожелал новому руководителю ведомства успехов в работе и дал ряд поручений, связанных с совершенствованием деятельности министерства в соответствии с требованиями современности.