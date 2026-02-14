USD 1.7000
В Туркменистане сменили министра нацбезопасности

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил от должности министра национальной безопасности генерал-майора Назара Атагараева в связи с переходом на другую работу. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Государственного совета безопасности, сообщает TDH.

Новым главой МНБ Туркменистана назначен генерал-майор Довлетгелди Мередов. Как отмечает агентство, он принес присягу на верность народу, Родине и президенту страны.

Глава государства пожелал новому руководителю ведомства успехов в работе и дал ряд поручений, связанных с совершенствованием деятельности министерства в соответствии с требованиями современности.

Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается?
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается? наш комментарий
Китай выжигает Россию
Китай выжигает Россию наш комментарий
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене фото
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
Развязка все ближе. Конец аятоллам?
Развязка все ближе. Конец аятоллам? Израильский эксперт Леви Табачников комментирует для haqqin.az
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
Пашинян: Прежние власти будут окончательно выброшены с политического поля
